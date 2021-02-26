مراسلنا: المتظاهرون يقتحمون مبنى محافظة ذي قار

2021/02/26 | 16:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أقدم متظاهرون في مدينة الناصرية، اليوم الجمعة، على اقتحام مبنى محافظة ذي قار، وسط المدينة.وقال مراسل “المركز الخبري الوطني” إن المتظاهرين اقتحموا مبنى محافظة ذي قار، بعد صدامات مع القوات الأمنية.وتجدد الصدامات بين المتظاهرين المطالبين بإقالة محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، والقوات الأمنية، في مدينة الناصرية لليوم الخامس على التوالي، […]

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