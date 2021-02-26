في بيان البنتاغون عن ضرب ميليشيات إيران.. تصريح مهم عن دور عراقي

2021/02/26 | 17:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاتزال أصداء الضربة الجوية الأميركية التي استهدفت مواقع تابعة لميليشيا كتائب حزب الله العراقية في منطقة ألبو كمال السورية تتوالى، فيما ألمحت الولايات المتحدة إلى أن الغارة جاءت بعد تعاون استخباري مع بغداد.

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