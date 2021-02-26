الدخل الشخصي بالولايات المتحدة يرتفع 10% بأكبر وتيرة منذ أبريل

2021/02/26 | 17:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، مع قفزة قوية للدخل بأكبر وتيرة منذ أبريل/نيسان 2020.

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