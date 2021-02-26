القيمة السوقية للعملات المشفرة تفقد 150 مليار دولار..والبيتكوين تتراجع 8%

2021/02/26 | 17:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت البيتكوين بأكثر من 8 بالمائة خلال تداولات اليوم الجمعة، وسط خسائر تجاوزت 150 مليار دولار للعملات المشفرة.

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