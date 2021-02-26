الحلبوسي يبحث مع التيار الصدري ملفات مهمة!

2021/02/26 | 17:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مع الهيئة السياسية للتيار الصدري ملف الانتخابات المبكرة وموازنة 2021 وتوفير اللقاحات للمواطنين....

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