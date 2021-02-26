الشرطة النيجيرية تقول إن عدد الطالبات اللاتي اختطفن من مدرسة ثانوية يبلغ 317 طالبة

2021/02/26 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

اقدم مسلحون مجهولون، الجمعة،على اختطاف مئات الطالبات في مدرسة ثانوية بفي ولاية زمفرة شمال غربي نيجيريا.

ونقلت وسائل إعلام اجنبية، ان ما لا يقل عن 300 طالبة أُخِذن في هجوم صباح الجمعة، من المدرسة التي يعمل فيها.

وأكد متحدث باسم حاكم الولاية نبأ الاختطاف لكن دون أن يذكر تفاصيل.

ووقع هجوم الجمعة في تمام الثانية عشرة مساء بتوقيت غرينيتش حيث داهم مسلحون على متن مركبات بيك اب ودرّاجات بخارية مدرسة حكومية ثانوية للبنات في منطقة جانجيبي في ولاية زمفرة، بحسب شهادة أحد المدرسين لموقع محلي.

وقال المدرس إن بعض المسلحين كان يرتدي زيّ أفراد الأمن الحكومي، وإنهم ساقوا الفتيات إلى داخل المركبات.

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