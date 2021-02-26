تصعيد جديد أمام مبنى محافظة ذي قار والمحتجون في الديوانية يتضامنون

2021/02/26 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ الديوانية

جدد المتظاهرون في ذي قار، اليوم الجمعة، تظاهرات منددة بالحكومة المحلية، فيما تظاهرات العشرات في محافظة الديوانية "تضامنا" مع المحتجين بمدينة الناصرية.

وقال مصدر محلي في محافظة ذي قار، لـ(بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين في مدينة الناصرية جددوا التظاهرات قرب مبنى ديوان المحافظة المحلية".

وأضاف المصدر، أن "المحتجين ضد الحكومة المحلية في ذي قار قاموا باحراق الكرفانات الخارجية لمبنى ديوان المحافظة".

وفي الديوانية، تظاهرات العشرات قرب مبنى الحكومة المحلية، احتجاجا على مايتعرض لها المحتجون في مدينة الناصرية.

وقال مصدر في الديوانية، لـ(بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين في الديوانية قطعوا الشارع المؤدي لمبنى المحافظة بالاطارات المشتعلة، احتجاجا على مايتعرض له المتظاهرون في الناصرية".

وأفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، الخميس (25 شباط 2021)، بوصول رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي، ووزير الداخلية، عثمان الغانمي إلى المحافظة، بعد الأحداث التي شهدتها خلال التظاهرات.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الأسدي والغانمي وصلا إلى محافظة ذي قار، استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، لبحث عودة الأمن والاستقرار إلى المحافظة".

وشهدت محافظة ذي قار، خلال الأيام الماضية، تظاهر العشرات من أهاليها للمطالبة بإقالة المحافظ ناظم الوائلي، ونجم عنها استشهاد متظاهر وإصابة آخرين قبل يومين.

ويوم أمس الخميس، قال مصدر أمني لـ (بغداد اليوم)، إن "جميع المتظاهرين انسحبوا بعد تظاهرات حاشدة طالبوا فيها اقالة المحافظ ناظم الوائلي، فيما اعيد فتح الطرق والجسور التي قطعت من قبلهم".

وأضاف، أن "المحافظة شهدت الأربعاء، مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية انتهت بتسجيل 27 اصابة بينهم 15 من القوات الامنية والمتبقي متظاهرين ثلاثة منهم بطلق ناري"

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