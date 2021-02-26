الصحة : لن نعتمد على مصدر واحد بتوريد لقاحات كورونا الى البلد

2021/02/26 | 17:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكدت وزارة الصحة انها لن تعتمد على مصدر واحد من شركة واحدة او دولة واحدة بتوريد لقاحات كورونا الى البلد.وقال المتحدث باسم الوزارة د سيف البد في تصريح لعدد من وسائل الاعلام انه ثلاثة لقاحات معتمدة لدى الصحة العالمية منها لقاح الكوفاكس ( التحالف الدولي ) سيتم توريد ١٦ مليون جرعة منه ستصل نهاية شباط وبداية اذار وتم دفع ١٦٩ مليون دولار ثمنا له ، وايضا لقاح السينوفارم الصيني والذي سيتم وصوله خلال اليومين المقبلين وستكون هناك ملايين الجرع منه بعد التعاقد مع الشركة .واكد عزم الوزارة على التعاقد مع شركات ودول اخرى لتوريد اللقاحات ومنها اللقاح الروسي لافتا الى ان اي شركة عالمية تنجح بصناعة اللقاح ويتماشي مع معايير الوزارة سنتعاقد معها ./انتهى9

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