الدفاع تعلن عن إعادة أرتداء قيافة رقم واحد لطلبة الكلية العسكرية اثناء النزول بعد توقف دام /18/ عاما

2021/02/26 | 17:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت وزارة الدفاع عن إعادة أرتداء قيافة رقم واحد اثناء النزول بعد توقف دام لثمانية عشرة سنة.وذكرت الوزارة في بيان برعاية عميد الكلية العسكرية اللواء الركن علي حسين علي محمود، تم السماح لطلاب الدورة ١١٠ بالنزول بالقيافة رقم واحد(قيافة النزول) بعد توقف دام لأكثر من ثمانية عشر عاما.واوضح ان هذه الخطوة تاتي لما لها من دافع وحافز معنوي لطلاب الدورة و للشعب العراقي لبث روح الاطمئنان في نفوسهم./انتهى9

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