قفزة جديدة لمؤشرات كورونا في العراق: أكثر من 4300 إصابة

2021/02/26 | 17:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل أكثر من أربعة آلاف وثلاثمئة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال أربع وعشرين ساعة.

وذكرت الوزارة أنها سجلت حصيلة يومية مرتفعة وصلت إلى أربعة آلاف وثلاث مئة وست وثلاثين إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق خلال أربع وعشرين ساعة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات الكلي منذ بدء الجائحة إلى ست مئة وثمانية وثمانين ألفا وست مئة وثمان وتسعين حالة، مقابل تسجيل أربع عشرة حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى ثلاثة عشر ألفا وثلاث مئة وخمس وستين حالة، وأضافت الوزارة أنها سجلت ألفين وأربع مئة وستين حالة شفاء يومي في عموم العراق.

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