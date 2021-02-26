أَحم، عندنا إنتخابات 4 من 7 - عبدالحميد برتو

2021/02/26 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالحميد_برتو محطات في عملية تخريب الوعي الوطنيأصبحت لعبة الإنتخابات البرلمانية، حالة دولية عامة.



تفرضُ نفسَها على الجميع ويُراقصها الجميع.



تحتاجها الدول المتقدمة والمتخلفة، الغنية والفقيرة، الحرة والمُسْتَعْبَدَةُ، وكذلك الأنظمة الديمقراطية والدكتاتورية.



يدعو لها الملحد والمتدين، العامل وصاحب العمل، السجين والشرطي والمقتول والقاتل.



ولكن في كل الأحوال لكل منهم تصوره، ولا يجمع بينهم سوى الأسم والشكل.





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