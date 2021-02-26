أهو خوف حقيقي أم تهويل بائس؟ - جواد وادي

2021/02/26 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_وادي في كلتا الحالتين، إن كان خوفا حقيقيا، أم تهويلا بئيسا، فتلك هي لعبة سمجة وفاضحة، لما يعاني منه ساسة العراق، أو يخطط له من لا يريد الاستقرار لهذا الوطن الذبيح، كونهم يسعون دائما لصناعة الخوف وبث الرعب من بعبع البعث، الذي ظل متجسدا امامهم، ليظل بمثابة الغول الذي يقض مضاجعهم، لا بل هم يوجهون خطابهم وبشكل خبيث وممنهج، لوضع العراقيين في هلعٍ دائم، وبحجج خبيثة، وإلا فماذا يعني أنهم جنّدوا اعلامهم واعلا ......





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