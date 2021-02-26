2021/02/26 | 17:44 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]أجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يهاتف ولي العهد السعودي
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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