قرعة الدوري الأوروبي: مواجهة مثيرة بين ميلان والشياطين الحمر

2021/02/26 | 17:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أسفرت قرعة دور الـ16 للدوري الأوروبي لكرة القدم، التي جرى سحبها اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون، سويسرا، عن قمة مثيرة بين ميلان ومانشستر يونايتد .جاءت المواجهات على الشكل التالي:مانشستر يونايتد الإنجليزي* ميلان الإيطاليأياكس أمستردام الهولندي * يانغ بويز السويسريدينامو كييف الأوكراني * فياريال الإسبانيروما الإيطالي * شاختار دونيتسك الأوكرانيأولمبياكوس اليوناني* أرسنال الإنجليزيدينامو زغرب الكرواتي* توتنهام هوتسبير الإنجليزيسلافيا براغ التشيكي* رينجرز الإسكتلنديغرناطة الإسباني* مولده النرويجي.ويقام دور الـ16 بنظام خروج المغلوب بإقامة 8 مواجهات بين الفرق المشاركة (ذهاب وإياب)، ومن المنتظر أن تكون مباريات الذهاب لدور ثمن نهائي الدوري الأوروبي الخميس 11 اذار ، على أن تقام مباريات الإياب الخميس 18 آذار.يذكر أن مسابقة الدوري الأوروبي هذا العام كانت استثنائية بعض الشيء، خاصة في دور المجموعات والتي كانت تلعب بشكل أسبوعي، بسبب البداية المتأخرة للبطولة./انتهى9

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