​العراق يسير أول رحلة للصين لنقل الوجبة الأولى من لقاح كورونا

2021/02/26 | 17:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الجمعة، أن طائرة القوة الجوية، ستنطلق اليوم، الى الصين للحصول على الوجبة الأولى من لقاحات فيروس كورونا.ونقلت الوكالة الرسمية، عن المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، قوله: “اليوم انطلاق طائرة القوة الجوية العراقية إلى الصين للحصول على الوجبة الأولى من اللقاحات الخاصة بكورونا”.وفي وقت سابق […]

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