اعتقال مطلوبين اثنين أحدهما هارب من سجن أبي غريب في العاصمة

2021/02/26 | 17:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على إرهابي مطلوب وآخر هارب من سجن أبي غريب قبل سنوات، في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن “مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد الميدانية التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن ألقت على إرهابي مطلوب وفق المادة (٤/ ١) إرهاب بالتنسيق مع الفرقة الأولى شرطة اتحادية، بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة عن مكان تواجده شرق العاصمة”.

وأشار البيان إلى “تمكن مفارز المديرية ذاتها وبالتنسيق مع فرقة المشاة السادسة من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة (١ آذار) ببغداد، كان قد هرب من سجن أبي غريب المركزي عام 2013 وسُلم إلى الجهات المختصة”.

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