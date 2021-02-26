2021/02/26 | 17:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجهت إدارة مستشفى الحبوبي، وسط مدينة الناصرية، اليوم الجمعة، ملاكاتها باستخدام مرآب السيارات، لاستيعاب أعداد الجرحى المتزايد.وقال مراسل “المركز الخبري الوطني”، إن مستشفى الحبوبي اكتظ بالجرحى، فيما وجهت إدارة المستشفى باستخدام مرآب السيارات لاستقبال الأعداد المتزايدة من الجرحى.وتشهد مدينة الناصرية صدامات بين القوات الامنية، ومتظاهرين يطالبون بإقالة المحافظ ناظم الوائلي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إدارة مستشفى الحبوبي توجه باستخدام المرآب لاستيعاب أعداد الجرحى المركز الخبري الوطني.

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