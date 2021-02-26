"ايفان".. يفوز بجائزة افضل فيلم وثائقي في مهرجان دولي بالسويد

2021/02/26 | 17:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز فيلم "ايفان"..قصة ناجٍ اخراج الكوردي رفيق فؤاد يار احمدي على جائزة افضل فيلم وثائقي في مهرجان لوليا السينمائي الدولي بالسويد.

وقال يار احمدي لـ PUKmedia اليوم الجمعة، ان فيلمه "ايفان" حصل على جائزة افضل فيلم وثائقي في مهرجان لوليا السينمائي الدولي بالسويد، مضيفا، "استغل مرة اخرى هذه الفرصة واتوجه بالشكر لجميع الاصدقاء الذين بذلوا جهودا حثيثة في هذا المشروع السينمائي الوثائقي وكانوا سببا في نجاح الفيلم الوثائقي "ايفان"".

يذكر ان فيلم "ايفان"..



قصة ناج، حصل حتى الآن على عدة جوائز في مهرجانات سينمائية دولية في أمريكا وروسيا والهند وبريطانيا ودول أخرى.

الفيلم يبحث في قصة صحفي كوردي من اهالي مدينة كركوك وبعد هجوم داعش الارهابي على المدينة والمخاوف على حياته وعلى حياة عائلته من قبل ارهابيي داعش، اجبر مع اطفاله على ترك المدينة والتوجه مثله مثل الالاف من النازحين الكورد الى المنفى.

رفيق فؤاد يار احمدي من اهالي مدينة (بانه) شرقي كوردستان ويحمل شهادة الماجستير في الافلام الوثائقية في بريطانيا وهو مقيم فيها الان.

PUKmedia كديانو عليكو

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