أسعار النفط تتراجع 1.5% لكنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية وشهرية

2021/02/26 | 17:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1.5 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع قوة الدولار، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية وشهرية.ويراهن المستثمرون على أن

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