وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية

2021/02/26 | 17:55 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية إدانة دمشق بأشد العبارات للعدوان الأمريكي الذي وصفته بـ”الجبان والموصوف” على مناطق في دير الزور قرب الحدود السورية العراقية والذي يتناقض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وحذرت الخارجية في بيان نقلته وكالة “سانا” السورية للأنباء من أن هذا العدوان سيؤدي إلى عواقب من شأنها تصعيد الوضع في المنطقة.

وأضاف البيان أن “سوريا طالبت الولايات المتحدة بتغيير نهجها الـعــدواني تجاهها والكف عن تقديم الدعم بأشكاله المختلفة للتنظيمات الإرهابية التي تستهدف سوريا وشعبها والتوقف عن مواصلة الاستثمار في تلك التنظيمات”.

وختمت الخارجية في بيانها بأن “هذا العدوان يشكل مؤشراً سلبياً على سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة والتي يفترض بها أن تلتزم بالشرعية الدولية لا بشريعة الغاب التي كانت تنتهجها الإدارة الأمريكية السابقة للتعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية في العالم”.انتهى 25

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