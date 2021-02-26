حصيلة جديدة لقتلى القصف الجوي الاميركي قرب الحدود العراقية

2021/02/26 | 17:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد وزير الدفاع الاميركي "لويد اوستن"، الخميس، استهداف طائرات بلاده للفصيل الذي نفذ الهجمات الصاروخية الاخيرة في العراق، ومحطة اميركية تعلن ارتفاع ضحايا الغارة الجوية الى 22 قتيلا.

وقال اوستن في تصريح صحفي، اليوم (26 شباط 2021)، "نحن متأكدون من الهدف الذي اخترناه ونعرف من ضربنا".

واضاف، اننا "على يقين من أن هدفنا كان الميليشيا التي نفذت الهجمات الأخيرة ضد مصالح غربية في العراق، وحددها بكتائب حزب الله".

واوضح، ان "واشنطن شجعت العراقيين على التحقيق وتزويدها بالمعلومات الاستخباراتية، وإن ذلك كان مفيدا جدا في تحديد الهدف"، على حد قوله.

من جهتها ذكرت قناة الحرة الاميركية، ان "الضربة تسببت بمقتل ما لايقل عن 22 عنصرا من الميليشيات الموالية لطهران، في أول عملية عسكرية لإدارة جو بايدن ردا على الهجمات الأخيرة على مصالح غربية في العراق".

ا.ح

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