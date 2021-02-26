2021/02/26 | 17:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بمقتل مواطن بسلاح كاتم للصوت، غربي بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مجهولاً يستقل دراجة نارية أقدم على قتل المدعو (ص.و) لديه مولدة اهلية بسلاح كاتم ضمن زراعي منطقة الغزالية، غربي العاصمة".وأشار إلى إن "القاتل لاذ بالفرار، بعد تنفيذ الجريمة".

يشار إلى أن يوم أمس، شهد إقدام شخص مجهول الهوية يستقل دراجة نارية أيضاً، على قتل مواطناً بسلاح كاتم للصوت، بالقرب من مطعم علوش ضمن منطقة البنوك شمالي العاصمة، بحسب مصدر أمني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل صاحب مولدة أهلية بهجوم مسلح غربي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل صاحب مولدة أهلية بهجوم مسلح غربي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).