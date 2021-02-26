2021/02/26 | 18:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع تنفي تزويد الأمريكان بمعلومات عن القصف الأخير لمواقع حزب الله المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تنفي تزويد الأمريكان بمعلومات عن القصف الأخير لمواقع حزب الله) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع تنفي تزويد الأمريكان بمعلومات عن القصف الأخير لمواقع حزب الله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).