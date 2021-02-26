طائرة عراقية تتجه الى الصين لتحميل لقاحات كورونا الى بغداد

2021/02/26 | 18:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن طائرة القوة الجوية، ستطير اليوم الجمعة، إلى الصين للحصول على الوجبة الأولى من لقاحات فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الانباء العراقية، “واع”، عن المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، قوله :اليوم انطلاق طائرة القوة الجوية العراقية إلى الصين للحصول على الوجبة الأولى من اللقاحات الخاصة بكورونا”.

وكشف مجيد، في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن وجود “حملة” ضد الشركات المصنعة للقاح كورونا قبيل وصوله إلى العراق، مشيرا الى تخصيص 200 مليون دولار لشراء اللقاحات والأجهزة الخاصة بحفظها.

وقال في تصريح للوكالة الرسمية، إن “هناك حملة موجهة ضد الشركات المصنعة للقاح كورونا تزامناً مع وصوله الأسبوع المقبل”، مؤكدا أن”الحكومة حريصة على سلامة المواطنين والتأني بالحصول على اللقاحات المصنعة من قبل الشركات الرصينة”.

وأشار الى “تخصيص 200 مليون دولار من محفظة البنك الدولي لشراء اللقاحات والأجهزة الخاصة بحفظها”، مضيفا أنه “تم تخصيص (52) مستشفى و(506) مراكز صحية في عموم البلاد لغرض التطعيم”.

وتابع، أن “وزارة الصحة أعدت استمارات خاصة بكل مواطن يتم تلقيحه لمتابعة حالته”، لافتا الى أن “وزارة الصحة اتخذت جميع التدابير الملائمة لاختيار لقاحات من مناشئ عالمية رصينة”.

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