ردا على غارة ألبوكمال.. دمشق تحذر من عواقب التصعيد في المنطقة

2021/02/26 | 18:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت وزارة الخارجية السورية، الجمعة، الضربة الجوية الأميركية التي استهدفت مواقع لميليشيات عراقية موالية لإيران قرب الحدود السورية العراقية.

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