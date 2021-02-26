“فايزر” تضع شرطاً امام العراق لتزويده بجرعات لقاح كورونا

2021/02/26 | 18:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت لجنة الصحة النيابية، الجمعة، موقفها من قانون مواجهة كورونا، فيما كشفت عن شروط لشركة فايزر لتزويد العراق بلقاحات كورونا.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الصحة النيابية: ان شركة فايزر اشترطت عدم وجود ملاحقة قانونية في حال ظهور اعراض جانبية للقاح

واضافت: من المستبعد التصويت على قانون مواجهة كورونا قبل تمرير قانون الموازنة، مبينة ان قانون مواجهة كورونا ضروري لاعطاء الضمانات لبعض الشركات من اجل استيراد هذا اللقاح.

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