انفجار في سفينة إسرائيلية قرب خليج عمان

2021/02/26 | 18:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت وكالة أسوشيدس برس، الجمعة، بأن انفجارا وقع على متن سفينة شحن إسرائيلية في خليج سلطنة عمان، التي شهدت في الأشهر الماضية حوادث مماثلة واتهمت إيران بالوقوف خلفها.

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