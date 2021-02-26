مصرف الدم في الناصرية يناشد للتبرع بالدم لجرحى المظاهرات

2021/02/26 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

ناشد مصرف الدم في الناصرية، اليوم الجمعة، للتبرع بالدم لجرحى المظاهرات.

وقال معاون مدير مصرف الدم في الناصرية راجي السعد في بيان، "مناشدة لاخوتنا في محافظة ذي قار للتبرع بالدم لجرحى المظاهرات لحاجة مصرف الدم ومن جميع الفصائل".

وكان مصدر أمني من محافظة ذي قار افاد، الجمعة، باستشهاد متظاهرين اثنين، نتيجة تصادمهم مع القوات الأمنية.وقال المصدر في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "متظاهرين اثنين استشهدا خلال احتجاجات الناصرية منذ ساعات الصباح الاولى واكثر من 100 مصاب بينهم بطلق ناري".وأضاف أن "المستشفيات مكتضة بالمصابين نتيجة الصدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين".

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات في محافظة ذي قار في الايام الاخيرة، للمطالبة بتحسين الخدمات والمطالبة واقالة الحكومة المحلية في المحافظة، فضلا عن محاسبة قتلة المتظاهرين، فيما شهدت استشهاد واصابة العشرات من المتظاهرين على خلفية تصادمهم مع القوات الامنية هناك، والتي تعرض عددا كبيرا من عناصرها لإصابات مختلفة ايضا.

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