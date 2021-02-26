2021/02/26 | 18:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت مصادر في ذي قار عن ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات في الناصرية الى 3 شهداء وأكثر من 90 جريحا من المتحتجين والقوات الأمنية.على صعيد متصل ذكر شهود عيان لشبكة اخبار الناصرية ان الشرطة تتقدم باتجاه جسر النصر لتفريق المحتجين./انتهى9

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