إبطال مفعول 21 عبوة ناسفة بعملية أمنية استباقية شرقي الفلوجة

2021/02/26 | 18:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مصدر أمني في قيادة عمليات محافظة الانبار، عن إبطال مفعول إحدى وعشرين عبوة ناسفة بعملية دهم وتفتيش شرقي مدينة الفلوجة.

وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن قوة امنية من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع قوة من استخبارات عمليات الانبار نفذت عملية امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة، تمكنت من خلالها من العثور على إحدى وعشرين عبوة ناسفة على شكل صفيحة وقنبرة هاون عيار مئة وعشرين مليم مطمورة تحت الأرض، مضيفا أن القوات الامنية طوقت مكان الحدث فيما قامت فرقة معالجة المتفجرات بإبطال مفعول العبوات المضبوطة دون وقوع أية اصابات في صفوف القوات المداهمة.

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