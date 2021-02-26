دمشق: “العدوان” الأميركي “مؤشر سلبي” على سياسة الإدارة الجديدة لواشنطن

2021/02/26 | 18:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ندّدت وزارة الخارجية السورية بالقصف الأميركي الذي طال فصائل عراقية موالية لإيران وأسفر عن مقتل اثنين وعشرين مسلحاً على الأقل، واصفة إياه بالعدوان الجبان الذي يشكل مؤشراً سلبياً على سياسات الإدارة الأميركية الجديدة.

وقالت الوزارة في بيان، إن سوريا تدين بأشد العبارات العدوان الأميركي الجبان والموصوف على مناطق في دير الزور، وأضافت أنّه يشكل مؤشراً سلبياً على سياسات الإدارة الأميركية الجديدة التي يفترض بها أن تلتزم بالشرعية الدولية، على حد وصف البيان.

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