صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 433 المسجلة اليوم بكورونا

2021/02/26 | 18:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 433 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 260 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 433 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

260 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الاستقلال 18 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 29 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 28 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع البلديات الاول 26 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع النهروان 24 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع البلديات الثاني 29 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 25 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الرصافة 25 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 22 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 34 حالة من خلال الرصد الوبائي

173 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

8 حالات في منطقة الزعفرانية موزعة على المحلات التالية / سعيدة / شارع الكنيسة / 958 / 961 /949

41 حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / سوق الداخل / الاورفلي / الحبيبية / / ق 18 / جميلة / الكيارة / 544 / 553 / ق 51 / ق 51 / قطاع 73 / 538 / 542 / 565 / 513 / 552 /547 / 555 / 519 / 520 / 521 / 546 / 550 / 556 / 519 .

21 حالة في منطقة البلديات محلة / الزراعي / 746 / 752 / 738 / 730 / 734 / 754 / 732 / 754 / / 718.

6 حالات في شارع فلسطين محلة / 505 المستنصرية / 509 / 503 / 502 / 508

6 حالات في الكرادة محلة / 906 / 905 .

16 حالة في الشعب محلة / 335 / 337 / 339 / 317 / الزراعي / 333 / 323 / حي اور / 341

9 حالات في النهروان / الزراعي / حي الوحدة / قرب المستشفى

6 حالات في المدائن / شارع المصرف / الزراعي / منطقة المشروع / حي الوحدة .

4 حالات في المشتل محلة / 751 / 752 / التجاوزات .

11 حالة في الحسينية محلة / 222 الراشدية / قصيرين / بوب الشام / 215 / 202 / 204

6 حالات في بغداد جديدة / 709 / 706 / 704

4حالات في الامين محلة / 737 / الاولى / الثانية / 747

3 حالات في منطقة زيونة محلة / 710 / 713 /

11حالة في منطقة الاعظمية محلة / 303 / سوك السمكة / راس الحواش / شارع 20 / شارع الضباط

و 4 حالات في كل من منطقة الدورة محلة 816 /و منطقة العبيدي محلة 712 / ومنطقة الرشاد /

وحالتين في كل من / الشماعية / المعامل / واسط / الصليخ / الصرافية محلة 120 /الطالبية محلة 321/

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 81854 توفي منهم 1437 للاسف فيما اكتسب الشفاء 76271 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 4146”

ودعا الساعدي الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس”.

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