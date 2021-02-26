2021/02/26 | 18:57 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.. حذرت النائبة عالية نصيف، من خسارة العراق لمبنى المدرسة العراقية في موسكو بسبب "تلاعب"....

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