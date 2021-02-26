حديث جديد عن رحيل ميسي

2021/02/26 | 18:57 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

تتحدث تقارير عن إمكانية رحيل ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني عن "البلوغرانا" مع انتهاء عقده مع النادي بعد 4 شهور، إلا أنه ليس اللاعب الوحيد الذي سيكون متاحا للانتقال "مجانا" في "الميركاتو الصيفي"، حيث هناك 8 نجوم تنتهي عقودهم آخر يونيو القادم.ويتوقع أن تشهد سوق الانتقالات الصيفية إنفاق أندية كروية مبالغ طائلة لتدعيم صفوفها بلاعبين مميز، علما أن هناك 8 لاعبين متوفرين للانتقال مجانا، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.وتشير تقارير إلى سباق محموم بين ناديي مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي للظفر بخدمات النجم الأرجنتيني ميسي.كذلك يعتزم ديفيد ألابا مغادرة بايرن ميونيخ عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم، وذلك بعد 13 عاما قضاها مع النادي الألماني.

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