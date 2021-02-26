الذهب يتراجع 39 دولاراً مع قوة العملة الأمريكية

2021/02/26 | 18:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عمقت أسعار الذهب خسائرها عالمياً لحوالي 39 دولاراً خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع قوة العملة الأمريكية، وبعد بيانات اقتصادية.

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