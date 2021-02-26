"السويدي إليكتريك" توقع اتفاقية لتطوير منطقة صناعية متكاملة بالعراق

2021/02/26 | 18:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: وقع أحمد السويدى، العضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، مع سها داود نجار، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار فى العراق، اتفاقية لتطوير وتنمية منطقة صناعية متكاملة بالعراق.وأوضح بيان صحفي صادر، اليوم الجمعة، أن الاتفاقية وقعت بحضور …

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