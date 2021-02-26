القبض على لصوص في محافظة عراقية سرقوا مئات ملايين الدنانير

2021/02/26 | 18:57 - المصدر: NRT عربية

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اعلنت مديرية الاسايش في السليمانية، الجمعة، القبض على مجموعة من الاشخاص بتهمة سرقة اموال، تقدر بنحو 134 مليون دينار عراقي في حادثين منفصلين.

وقالت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (26 شباط 2021)، ان "تاجري عملة تعرضا لعملية سرقة في حادثين منفصلين في مكانين متفرقين داخل السليمانية"، مشيرا الى ان "الجريمة الاولى عبارة عن سرقة 60 ألف دولار أمريكي، اما الأخرى فهي سرقة 47 مليون دينار عراقي من التاجرين".

ووفقا للبيان فان قوات الاسايش "ألقت القبض على 8 أشخاص بتهمة سرقة تلك المبالغ المالية، وفق أوامر قضائية، والشروع بالتحقيقات اللازمة معهم".

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