الدفاع العراقية ترد على نظيرتها الأميركية حول القصف الأخير

2021/02/26 | 18:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعربت وزارة الدفاع، الجمعة، استغرابها من تصريحات وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، بشأن تبادل معلومات بين الجانبين قبل قصف مواقع في الأراضي السورية فجر اليوم.

وقالت الوزارة في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه اليوم، (26 شباط 2021)، انها "تعبر عن استغرابها لما ورد في تصريحات وزير الدفاع الأمريكي والمتعلقة بحصول تبادل للمعلومات الاستخباراتية مع العراق سبق استهداف بعض المواقع في الأراضي السورية".

وأضاف البيان، "إننا وفي الوقت الذي ننفي فيه حصول ذلك، نؤكد إن تعاوننا مع قوات التحالف الدولي منحصر بالهدف المحدد لتشكيل هذا التحالف، والخاص بمحاربة تنظيم داعش، وتهديده للعراق، بالشكل الذي يحفظ سيادة العراق وسلامة أراضيه".

وكان وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، قال إن الجيش الأميركي اعتمد على معلومات استخبارية من الجانب العراقي في قصف مناطق في شرق سوريا فجر الجمعة، مضيفا انه "واثق من دقة الضربة".

وفي وقت سابق أكد البنتاغون أن ضربات جوية أميركية دمرت "عدة منشآت" تقع عند نقطة مراقبة حدودية بين العراق وسوريا، وذلك ردا على الهجمات الأخيرة ضد موظفين أميركيين في أربيل منتصف الشهر الحالي.A.A

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