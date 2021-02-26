وزارة الدفاع: التعاون مع قوات التحالف الدولي محصور بمحاربة تنظيم داعش وتهديده للعراق

2021/02/26 | 19:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ردت وزارة الدفاع العراقية، على تصريحات لوزير الدفاع الامريكي لويد أوستن، بعد استهداف بعض المواقع في الاراضي السورية.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تستغرب لما ورد في تصريحات وزير الدفاع الامريكي والمتعلقة بحصول تبادل للمعلومات الاستخباراتية مع العراق قبيل استهداف بعض المواقع في الاراضي السورية، مضيفة أنها في الوقت الذي ننفي فيه حصول ذلك، تؤكد أن تعاونها مع قوات التحالف الدولي منحصر بالهدف المحدد لتشكيل هذا التحالف، والخاص بمحاربة تنظيم داعش، وتهديده للعراق، بالشكل الذي يحفظ سيادة العراق وسلامة اراضيه.

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