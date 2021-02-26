2021/02/26 | 19:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الدفاع العراقية، الجمعة، ما جاء على لسان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بشأن الدور العراقي في الضربة الأميركية التي استهدفت مواقع ميليشيات عراقية في منطقة ألبوكمال السورية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الدفاع العراقية تعلق على تصريحات أوستن بشأن "تبادل معلومات" في غارة البوكمال) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الدفاع العراقية تعلق على تصريحات أوستن بشأن "تبادل معلومات" في غارة البوكمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).