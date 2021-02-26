2021/02/26 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نانسي_علي في مدينة الإسكندرية عام 415 م، كان أُسقف المدينة وحاكمها في صراع. نشبَ احتجاج ضد سلوك جماعة مسلحة من الرهبان، وانتهت بنبوءة عرّافة بشأن أصحاب النفوذ الذي لا يضاهى في أرجاء المدينة. هيباتيا الإسكندرانيّة، عالمة الرياضيات والفيلسوفة البارزة، والناصحة الأمينة لقادة المدينة. منذ نشأتها، كانت تفاصيل حياتها مادة خصبة للجدل واتخذت شكلًا أقرب إلى الخرافة. وبينما لم يبقَ شيءٌ من كتابات هيباتيا، فإن روا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيلسوفة إسكندرية (هيباتيا) - نانسي علي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيلسوفة إسكندرية (هيباتيا) - نانسي علي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).