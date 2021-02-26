2021/02/26 | 19:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني كشف عضو مجلس النواب عن محافظة ذي قار، ناصر تركي، اليوم الجمعة، عن عدد شهداء وجرحى الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها الناصرية اليوم، فيما حمل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مسؤولية الفتنة التي تشهدها المدينة.وقال تركي، في حديث خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، أن “محافظة ذي قار، تشهد فتنة كبيرة وعارمة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب عن ذي قار يكشف لـ”المركز الخبري” حصيلة شهداء وجرحى الناصرية ويحمل الكاظمي المسؤولية المركز الخبري الوطني.

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