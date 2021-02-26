2021/02/26 | 19:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني سيطر متظاهرو مدينة الناصرية، اليوم الجمعة، على شارع الكورنيش وجسري النصر والزيتون وسط المدينة، بعد صدامات مع القوات الأمنية، أسفرت عن سقوط شهيدين اثنين، وأكثر من 40 جريحا.وقال مراسل “المركز الخبري الوطني”، إن المتظاهرين سيطروا على شارع الكورنيش، وجسري النصر والزيتون وسط مدينة الناصرية، بعد عمليات كر وفر مع القوات الأمنية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المحتجون يسيطرون على شارع الكورنيش وجسري النصر والزيتون وسط الناصرية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحتجون يسيطرون على شارع الكورنيش وجسري النصر والزيتون وسط الناصرية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحتجون يسيطرون على شارع الكورنيش وجسري النصر والزيتون وسط الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).