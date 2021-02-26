إيران تغلق معبرين حدوديين مع العراق أمام حركة المسافرين لأسبوعين

2021/02/26 | 19:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الإيرانية، عن غلق معبرين حدوديين مع العراق لمدة أسبوعين أمام حركة المسافرين، واستثناء التبادل التجاري بين البلدين من ذلك.

ونقلت وكالة إرنا الإيرانية، عن مساعد محافظ خوزستان للشؤون الامنية والشرطية، ولي الله حياتي، قوله، إن معبريّ الشلامجة وجذابة تم غلقهما يوم أمس، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، إلا أن النشاط التجاري بين البلدين لن يتوقف، واشار الى ان وجود مختبر في نقطة الصفر الحدودية يقوم بالفحص السريع للإصابة بفيروس كورونا للأفراد الداخلين الى الاسواق الحدودية، مضيفاً أنه في حال الخروج من الحالة الطارئة واستئناف عبور المسافرين سيتم في الحدود اجراء اختبار “بي سي آر” فضلا عن الاختبار السريع.

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