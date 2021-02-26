هبوط أسعار النفط بمعدل 1.5% إثر ارتفاع الدولار

2021/02/26 | 19:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هبطت أسعار النفط، بمعدل واحد ونصف بالمئة، إثر انهيار أسعار السندات وارتفاع سعر الدولار الأميركي في سلة العملات.

وذكرت مصادر، أن التوقعات انتعشت على خلفية عودة أسعار النفط لمستويات ما قبل تفشي وباء كورونا، وأن المزيد من المعروض ستجد طريقها إلى السوق على الأرجح، وبينت أن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سجلت أكثر من اثنين وستين دولارا وخمسين سنتا للبرميل، في حين وصلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نيسان، إلى ستة وستين دولارا وسنتين اثنين للبرميل، مشيرة إلى أن الخامين برنت وغرب تكساس الوسيط الأميركي في حققا مكاسب بنحو عشرين بالمئة منذ بداية الشهر الجاري.

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