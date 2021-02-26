ثقة المستهلكين الأمريكيين تتراجع لأدنى مستوى في 6 أشهر

2021/02/26 | 19:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري، لتسجل أدنى مستوى في 6 أشهر.

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