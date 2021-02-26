البحرية الأميركية: تفشي فيروس كورونا في اثنتين من سفننا في الخليج

2021/02/26 | 19:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت البحرية الأميركية، تفشي فيروس كورونا وسط طاقمي سفينتين عسكريتين موجودتين في منطقة الخليج، مرجحة أن تتوقف السفينتان عن أداء المهام لعدة أيام في البحرين، وسط تصاعد التوترات مع إيران، على خلفية الضربة العسكرية للقوات الإيرانية في سوريا.

وقالت البحرية الأميركية أنه كان من المقرر أن تعمل سفينة النقل البرمائية “سان دييغو” قرب سواحل البحرين، إلا أن الفحوصات أظهرت إصابة عشرة من أفراد الطاقم بفيروس كورونا، معلنة أنها لا تزال تفحص أفراد الطاقم، دون أن تكشف عن تفاصيل.

هذا، ويعمل على متن سفينة “سان دييغو” نحو ست مئة بحارا وجنديا من قوات المارينز، فيما يعمل على “فيلبين سي” نحو ثلاث مئة وثمانين بحارا.

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