وزارة الدفاع: ننفي وجود تبادل معلومات وتعاون بشأن استهداف بعض المواقع السورية

2021/02/26 | 19:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أكدت وزارة الدفاع العراقية، الجمعة، أنها فوجئت بالبيان الأمريكي حول استهداف عدد من المواقع داخل الأراضي السورية، نافية وجود اي تعاون معها بهذا الشأن.

وقالت الوزارة في بيان تلقت /المعلومة/، إنها “تستغرب لما ورد في تصريحات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن والمتعلقة بحصول تبادل للمعلومات الاستخباراتية مع العراق سبق استهداف بعض المواقع داخل الأراضي السورية”.

وأضاف البيان: “أننا في الوقت الذي ننفي فيه حصول ذلك، نؤكد أن تعاوننا مع قوات التحالف الدولي منحصر بالهدف المحدد لتشكيل هذا التحالف، والخاص بمحاربة تنظيم داعش، وتهديده للعراق، بالشكل الذي يحفظ سيادة العراق وسلامة أراضيه”.

وصرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في وقت سابق اليوم الجمعة، عقب الغارات التي شنها الجيش الأمريكي على سوريا، قائلا: “القوات الأمريكية نفذت الضربة استنادا إلى معلومات استخباراتية وفرها الجانب العراقي”.



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