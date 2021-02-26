2021/02/26 | 19:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت وزارة الدفاع العراقية، الجمعة، بياناً ردت فيه على التصريحات الأميركية حول وجود تنسيق سبق القصف الأخير على الحدود المشتركة مع سوريا. وذكرت بيان الوزارة الذي تلقى “النور نيوز”، نسخة منه، “تعبر وزارة الدفاع العراقية عن استغرابها لما ورد في تصريحات وزير الدفاع الأمريكي والمتعلقة بحصول تبادل للمعلومات الاستخباراتية مع العراق …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع العراقية تصدر بياناً بشأن القصف الذي وقع داخل الأراضي السورية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع العراقية تصدر بياناً بشأن القصف الذي وقع داخل الأراضي السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).