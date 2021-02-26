اعتقال مطلوبين اثنين أحدهما هارب من سجن أبي غريب

2021/02/26 | 19:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على إرهابي مطلوب وآخر هارب من سجن أبي غريب قبل سنوات، في بغداد.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد الميدانية التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن ألقت على إرهابي مطلوب وفق المادة (٤/ ١) إرهاب بالتنسيق …

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